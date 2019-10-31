حسين الشحات يعلق على ترقيصته للنقاز

تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن ترقيصته التي قام بها لاعب الزمالك التونسي، حمدي النقاز، خلال مباراة السوبر،

بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بـ٣ أهداف مقابل هدفين، لصالح المارد الأحمر.

قال الشحات في تصريحات تليفزيونية: "ترقيصة حمدي النقاز بعملها من النائشين وحاولت أعملها مع عبد الله جمعة لكن هو عرف".

وتابع: "النقاز لاعب كبير ودولي لكن الترقيصة كانت حلوة".