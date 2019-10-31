تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن ترقيصته التي قام بها لاعب الزمالك التونسي، حمدي النقاز، خلال مباراة السوبر،بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بـ٣ أهداف مقابل هدفين، لصالح المارد الأحمر.
قال الشحات في تصريحات تليفزيونية: "ترقيصة حمدي النقاز بعملها من النائشين وحاولت أعملها مع عبد الله جمعة لكن هو عرف".
وتابع: "النقاز لاعب كبير ودولي لكن الترقيصة كانت حلوة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات يعلق على ترقيصته للنقاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.