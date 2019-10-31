كشف حسين الشحات لاعب الأهلي سبب حركته بالثلاثة التي أشار بها خلال مباراة فريقه السابق العين الإماراتي أمام الترجي التونسي بكأس العالم للأندية. للأندية. قال الشحات في تصريحات تليفزيونية: "حركتي بالثلاثة في مباراة العين والترجي لان لاعبو الترجي قاموا بسبي وسب والدتي، واتضربت منهم دون كورة". بسبي وسب والدتي، واتضربت منهم دون كورة". وتابع الشحات "فكرت في عدم الرد كلاميا أو بالضرب لكي لا أكلف فريقي حالة طرد او إنذار خلال المباراة لذا قمت بتلك الحركة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشحات يكشف سبب حركته بالثلاثة أمام الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.