حسين الشحات يكشف سبب حركته بالثلاثة أمام الترجي

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي سبب حركته بالثلاثة التي أشار بها خلال مباراة فريقه السابق العين الإماراتي أمام الترجي التونسي بكأس العالمللأندية.
قال الشحات في تصريحات تليفزيونية: "حركتي بالثلاثة في مباراة العين والترجي لان لاعبو الترجي قاموابسبي وسب والدتي، واتضربت منهم دون كورة".
وتابع الشحات "فكرت في عدم الرد كلاميا أو بالضرب لكي لا أكلف فريقي حالة طرد او إنذار خلال المباراة لذا قمت بتلك الحركة".
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