كلوب: لا أعلم سبب تنفيذ أوريجي لركلة الجزاء الرابعة

عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد التأهل الفريق لدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على ارسنال، بركلات الترجيحية، بنتيجة ٥-٤.

وأشار كلوب في تصريحات عقب المباراة أنه لا يعلم تسديد

ديفوك أوريجي مهاجم الريدز لركلة الجزاء الرابعة أثناء ضربات الجزاء، حيث كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء الخامسة وليست الرابعة حسب الترتيب.وأضاف كلوب: "رأيت قائمة تنفيذ ركلات الجزاء وكان ديفوك خامساً وجونز رابعاً ثم تبادلا الادوار ولا اعلم لماذا قام بذلك".وأنقذ أوريجي فريقه من الخروج كن بطولة الكأس، بعد تأخر الريدز في أمام أرسنال، بهدف، حيث كانت النتيجة ٥-٤ للجانرز، قبل أن يسجل أوريجي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليلجأ حكم المباراة لضربات الجزاء.