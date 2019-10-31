الشناوي: تريزيجيه أبلغني باهتمام أستون فيلا.. وهذا موقفي من اليونايتد

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، أبدى اهتمامه بضمه خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشناوي في تصريحات تليفزيونية أن زميله بالمنتخب محمود تريزيجيه، أبلغه بذلك الأمر، كما قام مدرب

حراس أستون فيلا بسؤال أحمد المحمدي أيضًا عنه.وتابع الشناوي قائلًا:" كان هناك اهتمام من نادي أستون فيلا بضمي، وهذا ما أبلغه تريزيجيه لي، المدرب سأله عليا و المحمدي أيضًا، النادي كان أختار حارسين من أجل ضم احدهما، أنا كنت الثاني، في نهاية الأمر ضموا الحارس الأول".وحول حقيقة عرض مانشستر يونايتد من ضمه قال بأنه لا يعلم عنه شئ، وإذا رغب نادي بضمه عليه التحدث مع النادي الأهلي.