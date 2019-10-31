مانشستر يونايتد يتخطّى عقبة تشيلسي في كأس الرابطة الإنكليزية

بلغ مانشستر يونايتد الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه الصعب على مضيفه تشيلسي بهدفين لهدف الأربعاء في ثمن نهائي المسابقة المحلية.



وافتتح يونايتد التسجيل من ركلة جزاء لمهاجمه ماركوس راشفورد بعد عرقلة من الاسباني ماركوس ألونسو على الويلزي دانيال جايمس (25)، في وقت عجز تشيلسي عن تهديد مرمى الضيوف في الشوط الأول.



وفي الثاني، عادل رجال المدرب فرانك لامبارد عبر البلجيكي ميتشي باتشواي بتسديدة ارضية من خارج المنطقة (61). لكن "الشياطين الحمر" استعادوا التقدم من ركلة حرة للدولي راشفورد (73).



وتأهل أستون فيلا أيضا بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1. سجل للفائز الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي (28) والمصري أحمد المحمدي (57)، وللخاسر الايطالي باتريك كوتروني (54).



وكانت أندية مانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون وأوكسفورد يونايتد وكولشيستر قد ضمنت الثلاثاء تأهلها إلى ربع النهائي. المصدر: بي إن سبورت

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