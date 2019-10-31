رياضة | HD رابط KSA Sports مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد ديربي جدة بث مباشر Al Ahly vs Al Ittihad يلاشوت kora live بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD رابط KSA Sports مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد ديربي جدة بث مباشر Al Ahly vs Al Ittihad يلاشوت kora live بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي والإتحاد ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين مواجهة بين اهلى جده واتحاد جده ضمن الاسبوع ال التاسع من مسابقة الدوري السعودى للمحترفين Al Ahly vs Al Ittihad ، مشاهدة مباراة اليوم بين الأهلي والإتحاد بث مباشر يوتيوب من خلال موقع كورة اون .

يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والإتحاد بث مباشر

يلا كورة مشاهدة مباراة قمة الدورى السعودى للمحترفين الأهلي والإتحاد ضمن مباريات الاسبوع السابع بث مباشر اون لاين مشاهدة المباراة عبر اليوتيوب ويلا شوت حيث مباراة مهمه ضمن اقوى اندية جده وقمة ضمن افضل مباريات الكرة السعودية وينتظر عدد كبير من جماهير الكرة السعودية وايضا العربية مباراة اليوم بين الأهلي والإتحاد ومشاهدة المباراة غبر موقع كورة أون الأهلي Vs الإتحاد.

تاريخ اخر عشر مباريات بين الأهلي والإتحاد فى الدوري السعوي للمحترفين

دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين

2015/11/22

الاتحاد 0 : 3 الأهلي

كأس ولي العهد السعودي للمحترفين

2015/12/31

الاتحاد 0 : 1 الأهلي

دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين

2016/4/2

الأهلي 4 : 2 الاتحاد

دوري جميل السعودي للمحترفين

2016/9/23

الأهلي 1 : 1 الاتحاد

كأس ولي العهد السعودي للمحترفين

2016/12/27

الاتحاد 3 : 2 الأهلي

دوري جميل السعودي للمحترفين

2017/2/3

Advertisements

الاتحاد 1 : 4 الأهلي

الدوري السعودي للمحترفين

2017/10/21

الأهلي 3 : 0 الاتحاد

الدوري السعودي للمحترفين

2018/2/4

الاتحاد 0 : 0 الأهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

2018/11/25

الاتحاد 1 : 3 الأهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

3/1

الأهلي 1 : 1 الاتحاد

مواعد مباراة الأهلي والإتحاد

الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن

الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا

الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد

القنوات الناقلة : KSA Sports 1 HD تعليق : فعد العتيبي

القنوات الناقلة : KSA Sports HD+2 تعليق : عبدالله الحربي