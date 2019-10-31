رياضة | أحمد المحمدي يعرب عن سعادته بهدفه مع أستون فيلا "صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد المحمدي يعرب عن سعادته بهدفه مع أستون فيلا "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا عن سعادته، عقب قيادة فريقه للتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في مباراة الأمس بعد الفوز على فريق وولفرهامبتون في مباراة دور الـ16.

ونشر أحمد المحمدي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "من الرائع التأهل إلى الدور المقبل".

وأوضح قائد المنتخب الوطني: "كذلك التسجيل في مباراة الليلة أمر عظيم".

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المحمدي يقود أستون فيلا إلي ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره في ديربي مدينة برمنجهام بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بمشاركة أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه واستطاع المحمدي أن يسجل هدف الفوز لفريقه ليعبر استون لدور ربع نهائي البطولة الإنجليزية.