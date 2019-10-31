رياضة | اليوم| بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلى الإمارات صباح اليوم استعدادا لخوض معسكر مغلق بالفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة أومباراتين وديتين، خلال معسكره المغلق من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبيه قبل استئناف بطولة الدوري العام.

عبدالحفيظ وعدلي يسبقان البعثة وسبق الثنائي سمير عدلي المدير الإداي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، البعثة مساء أمس إلى أبوظبي، من أجل الإطمئنان على كافة التجهيزات والإقامة وملاعب التدريب وإستقبال البعثة.

الأهلي يعسكر باللاعبين الدوليين وصدمة للناشئين وأكد سيد عبدالحفيظ أن المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، رحب بترك اللاعبين الدوليين للمشاركة في المعسكر على أن ينتظموا في المعسكر الدولي عقب العودة من الإمارات مباشرة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن قرار تواجد الدوليين بالمعسكر، غير إستراتيجية المدير الفني والذي كان ينوي ضم عدد من الناشئين للمعسكر إلا أن تواجد الدوليين دفعه للتراجع عن قراره.

تأجيل الدوري بسبب الأمم الإفريقية

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن في وقت سابق عن تأجيل مشابقة الدوري الممتاز بداية من الجولة السادسة وماتبقى من الخامسة، لحين الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على ملعبي السلام والقاهرة، بمشاركة 8 منتخبات بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "مالي و غانا و الكاميرون" حيث يفتتح مشواره أمام المنتخب المالي.

الأهلي يستعد لدوري أبطال إفريقيا

ويستعد النادي الأهلي، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب بالمجموعة الثانية التي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" حيث يستهل مشواره بمواجهة التجم الساحلي في تونس، يوم 29 من الشهر المقبل.