رياضة | رامي ربيعة: نسعى لاستعادة بطولة إفريقيا للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة: نسعى لاستعادة بطولة إفريقيا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رامي ربيعة مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أنه لا يفكر في الاصابات، مهما طالت فترة غيابه عن الملاعب، مؤكداً أنه يصب كل تركيزه على أن يضغط على نفسه ليعود مرة أخرى.

وأكد ربيعة عبر فضائية "mbc مصر": "البداية مع منتخب مصر وأتمنى أن أكون عند حسن ظن حسام البدري والجهاز الفني".

وواصل ربيعة: "البدري كان أول واحد يثق في بكأس العالم للأندية في مباراتنا أمام بطل البرازيل عندما شاركت في خط الوسط، وكانت مباراة صعبة، وأن شاء الله سأكون عند حسن ظنه".

وأكمل مدافع الأهلي: "انضمامي للمنتخب تحت قيادة مدير فني للمنتخب ليس أمر صعبًا، قبل اصابتي كنت أشارك بشكل أساسي مع الأهلي، وهذه وجهة نظر للمدير الفني ايًا كان من هو، كل ما علي ان يكون تركيزي في الملعب وأثبت نفسي مع النادي والمنتخب وأعود لمستوايا".

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وأردف: "الأهلي دعم صفوفه في خط الدفاع وعاد لاعبين من الإصابة، بعد ذلك سيحتار الجهاز الفني بسبب كثرة المدافعين".

وأوضح : "سعد سمير عاد ويشارك في التدريب بشكل جيد، ومحمود متولى عاد وسيكون متواجد معنا في معسكر الإمارات، وقبل ذلك لم يدخل مرمنا غير هدف في مباراة أسوان وهدفين من ركلات جزاء".

وعلق على اللاعب بجانب وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق: "شرف لأي مدافع أن يلعب بجوار وائل كنت أتعلم منه، لن أقدر أن اصل لمرحلة جمعة ولكن أكون ربعه".

وتحدث عن فشل الأهلي في تحقيق لقب أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة: "نصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ولم نحقق اللقب هذا صعب جدًا على الأهلي وثقيل أن نخسر اثنين نهائي في بطولة إفريقيا، الفترة الحالية تركيزنا بشكل كبير واللاعبين هدفهم دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأنهي رامي ربيعة تصريحاته: "مجلس الإدارة يوفر لنا كل شىء صفقات جيدة بجانب اللاعبين الكبار المتواجدين في الفريق، سنسعى لاستعادة بطولة إفريقيا للأهلي".