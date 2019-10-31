رياضة | أول تعليق من زيدان بعد إذلال ليجانيس بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد إذلال ليجانيس بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سعادته لفوز فريقه علي حساب ليجانيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تعرف علي ما قال زيدان بعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

قال زيدان:" كنا بحاجة إلى فوز من هذا القبيل لم ينخفض مستوانا ومع التغييرات ارتفع النسق لأبعد من ذلك انا سعيد للغاية، لم نُخفض من النسق في الشوط الثاني ، هذا الشيء مُهم جداً بالنسبة لي، رودريجو لاعب مهم إنه موجود بالفعل في الفريق الأول ، إنه يوضح بنفسه سبب البدء به أساسياً، مع فينيسيوس لم يحدث شيء إنه لاعب مثل الآخرين سوف اعتمد عليه.

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واضاف: ربما في العام الماضي لم يكن هناك هازارد هذا العام معنا هازارد، فالفيردي هو المُستقبل وهو الحاضر كذلك ، يُمكنكم رؤية ما يُقدم لنا، أرى إيسكو متحمساً للغاية ، إنه يعمل بجد، الكل يساهم بشيء للفريق عندما يلعبون فإنهم يفعلون ذلك جيدًا وهذا هو الشيء المهم.

وتابع: يجب أن تستفيد من الدقائق فالفيردي ، رودريجو، لكن قبل كل شيء لوكا الذي احتاج إلى هذا الهدف. لقد كان هدفًا رائعًا على رأسه. إنه الهداف العظيم الذي أبحث عنه دائمًا امام بنزيما فهو يملك قدرة عالية ربما يجب إثبات ذلك للناس كل ثلاثة أيام ، لكنه يفعل ذلك الهدف مهم ، لكن ما يعجبني في كريم هو أنه يرتبط بالآخرين الثلاثة في الهجوم ، مجتمعين معًا ، كان هناك حركة مستمرة اليوم في النهاية انا سعيد ، لقد حصلنا على الثلاث نقاط وفزنا بخمسة اهداف وحافظنا على نظافة شباكنا".

تعرف علي نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

واستطاع نادي ريال مدريد تحقيق فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ليجانيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.