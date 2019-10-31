رياضة | تاريخ مواجهات الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مساء اليوم الخميس نادي الهلال نظيره فريق الفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الدولي ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري السعودي الممتاز.

تعرف علي تاريخ مواجهات الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

و‏لعب الفريقان الهلال أمام نظيره فريق الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 20 مباراة حقق نادي الهلال الفوز في 16 مباراة بينما حقق نادي الفتح الفوز علي الهلال في مرتين فقط بينما انتهت المباراة بين الهلال والفتح بالتعادل في مرتين، ‏وتلقى نادي الفتح 49 هدفًا أمام الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين، الأهلي أيضًا سجل نفس العدد من الأهداف أمامهم، ‏‎الهلال حقق الانتصار في أخر ستة مباريات لعبها خارج ملعبه، السلسلة الأطول كانت في الفترة بين ديسمبر 2016 وأغسطس 2017، حيث فاز في 88 مباريات.

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أرقام الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

نادي ‏‎الفتح ونادي ضمك أقل الفرق حصدًا للنقاط في دورينا، برصيد أربعة نقاط، 55% من الفرق طوال عصر الاحتراف وحصدت نفس العدد من النقاط أو أقل بعد ثمانية جولات من الدوري، هبطت في نهاية الموسم، ‏كارلوس إدواردو في طريقه لتسجيل هدفه الـ50 في الدوري السعودي للمحترفين ، حال تسجيله هدفًا أمام الفتح، الهلال خسر الجولة السابقة للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، أخر مرة تعرض لخسارتين متتاليتين كانت في 2016، أمام التعاون ثم الاتحاد، ‏الهلال سجل أكثر من هدف واحد في 6 مباريات مختلفة، لكنه فشل في الفوز بالمباراتين اللتين سجل فيهما أقل من هدفين، تعادل 1/1 مع الفيحاء، خسر من النصر 2 / 1 .

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الهلال أمام نظيره فريق الفتح اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الدولي .