رياضة | أخر اخبار الزمالك.. تأجيل وصول كاسونجو.. فريق الطائرة يحتفل بأبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر اخبار الزمالك.. تأجيل وصول كاسونجو.. فريق الطائرة يحتفل بأبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي حصل الفريق الابيض على راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

و يستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر في السطور التالية :

الزمالك يواجه جولدي وديا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك خوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل أمام نظيره جولدي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة ، على هامش المعسكر التحضيري للأبيض بمدينة ٦ أكتوبر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الابيض خوض ثلاثة مباريات ودية خلال المعسكر التحضيري المقرر إقامته في مدينة ٦ اكتوبر، وذلك على هامش التوقف الدولي.

ومن المقرر ان يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الأربعاء على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد صعد فريق الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضمن التواجد بالمجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات، بينما يستضيف أول اغسطس الأنجولي يوم ٧ سبتمبر في القاهرة، ثم يواجه زيسكو الزامبي يوم ٢٨ ديسمبر.

كاسونجو يصل إلى القاهرة

يصل الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل لحسم موقفه مع نادي الزمالك بشأن قيده في قائمة الابيض بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اوناجم يعبر عن سعادته بسبب توظيفه الصحيح

أبدى المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ارتياحه للمشاركة في مركز الجناح الأيمن مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشارك اللاعب في مركز الجناح الأيمن خلال مباراة المقاولون العرب التي كانت الظهور الأخير له مع الفريق وانتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يشارك أوناجم في لقاء جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا بسبب عدم قيده في القائمة الافريقية.

وأشار إلى أنه يعتبر الأفضل له على الإطلاق تواجده في هذا المركز وكان يشارك فيه بشكل مستمر مع فريق الوداد المغربي بعدما دفع به ميتشو من قبل كجناح أيسر لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

ازمة في الزمالك بسبب ساسي

بات مسئولو نادي الزمالك مجبرين على دفع راتب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بداية من الموسم الجاري.

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ويعتبر فرجاني هو الأغلى بين لاعبي الزمالك في الوقت الحالي مقارنة بباقي اللاعبين سواء على الصعيد المحلي أو القاري

وأصبح الزمالك هو المطلوب بدفع قيمة راتبه والذي يعتبر الأغلى من بين كل لاعبي الفريق حيث يصل إلى مليون ونصف مليون مليون دولار في الموسم الواحد، أي قرابة 24 مليون جنيه مصري.

ويعتبر فرجاني من أهم لاعبي الزمالك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي والرغبة في مواصلة المشوار بنجاح.

ثلاثة نصائح هامة للصربي ميتشو

قدم مسئولو نادي الزمالك بعض النصائح للصربي ميتشو المدير الفني للفريق من أجل تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة وعودة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وأكد مسئولو النادي للمدرب على ثقتهم الكاملة في قدراته وإمكانياته مع ضرورة تصحيح الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية.

كما طلب مسئولو النادي من المدرب بعلاج الجانب البدني بسبب تراجع اللاعبين من الناحية البدنية مع نهاية المباريات رغم أننا لازالنا في بداية الموسم وهو ما كان ملحوظ بشكل كبير خاصة أن الفريق سيواجه ضغط مباريات كبير بعد التوقف.

الأمر الثالث يتمثل في تلاشي مشكلة الإصابات المتكررة لدى اللاعبين والتي ظهرت بشدة في الفترة الماضية والتعرف على أسباب ذلك سواء لزيادة الحمل التدريبي أو ما شابه ذلك.

موعد انطلاق قناة الزمالك

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضي منصور، عن الموعد النهائي لإطلاق قناة النادي الجديدة.

وأعلن مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك، المذاع على فضائية الحدث اليوم:" إنطلاق قناة الزمالك يومـ16 من شهر نوفمبر القادم، مؤكدًا أن القناة ستقدم محتوى على مستوى عال سينال إعجاب جماهير الزمالك.

وقال رئيس الزمالك :" أنه سيتم تصوير "برومو" للقناة يوم السبت المقبل للإعلان عنها.

وتابع منصور حديثه، أن البرومو سيشهد ظهور بعض من لاعبي ونجوم الزمالك، على رأسهم الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى نجوم آخرين.

وإنتقد رئيس الزمالك من وصفهم بأنه "كذبوا انطلاق القناة" مؤكداً: "القناة هتنطلق يوم 16-11، عشان بس العيال اللي كانت بتقول القناة أكذوبة، القناة هتظهر للجميع الشهر الجاي".

يذكر أن رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق، أنه سيخصص لنفسه برنامجًا كل جمعة من كل أسبوع.

فريق الطائرة يحتفل بابطال أفريقيا

حرص فريق كرة الطائرة الأول بنادي الزمالك على الاحتفال بفريق اليد عقب الفوز ببطولة كأس أفريقيا للأندية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر