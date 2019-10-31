رياضة | نجم آياكس بديلاً لجاريث بيل في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم آياكس بديلاً لجاريث بيل في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة المغربي حكيم زياش نجم آياكس أمستردام الهولندي في الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن رغبة زياش حالياً هي الرحيل إلى ريال مدريد من أجل تحقيق قفزة كبيرة في مشواره الاحترافي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن إدارة الملكي كانت تتجه لعدم إجراء أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لكن في حال رحيل الويلزي جاريث بيل إلى الصين كما كشفت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا فإن إدارة الملكي ستحتاج لتدعيم مركز الجناح.

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وأوضح الموقع الإسباني أن مسؤولي ريال مدريد يعرفون جيدًا قدرات زياش ومعجبون بموهبته.

وألمح الموقع الإسباني إلى أن زياش جدد عقده مع آياكس في أغسطس الماضي حتى عام 2022 وحذفت إدارة النادي الهولندي الشرط الجزائي من عقد النجم المغربي والذي كان يبلغ 30 مليون يورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مطلع الشهر الحالي عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، حيث جاء من بينها هدف حكيم زياش في شباك فالنسيا الإسباني.

وكشف الموقع الرسمي للويفا عن قائمة مكونة من 4 أهداف من بينها هدف المغربي المتألق حكيم زياش نجم آياكس أمستردام الهولندي في شباك فالنسيا الإسباني بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.