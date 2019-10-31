رياضة | حسين الشحات مطلوب في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات مطلوب في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي أن حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي قام بعمل رائع مع الفريق، خلال مشاركته بالإمارات.

وأوضح زوران ماميتش خلال تصريحات عبر فضائية "الأهلي": "عندما جاء إلى نادي العين لم أكن أعرفه جيدًا، ولكن في اليوم الأول توطدت علاقتنا، اعتقد أن العلاقة بين المدير الفني واللاعب شىء مهم جدًا، وتعطي طاقة جيدة ونجاح".

وتابع مدرب العين الإماراتي: "حسين قام بدور حقيقي رائع مع العين، وكتب تاريخ رائع منذ اللحظة الأولى، لقد كتبنا ذلك التاريخ سويا مع نادي كبير، ووصلنا لنهائي كاس العالم للأندية أمام ريال مدريد".

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وواصل ماميتش تصريحاته: "لم يتوقع أي شخص ما حققناه في هذه البطولة، وكان انجاز رائع له ولي".

وأردف مدرب العين السابق: "حسين كان أهم لاعب في الفريق، أحرز اهداف رائعة وساهم في أهداف رائعة ايضًا، أعطى الفريق بالكامل طاقة إيجابية، وأعلم أنه الان في مصر في أكبر الأندية".

وأكمل ماميتش: "أتمنى أن يحقق مع الأهلي افضل مما حققه مع العين، واتمنى له الأفضل والنجاح مع منتخب مصر".

وأنهي زوران ماميتش حديثه عبر فضائية الأهلي: "تقول كرة القدم لا أحد يعلم المستقبل ربما نعمل سويًا، انا الآن مدير رياضي بنادي دينامو زغرب بكرواتيا، وواحدة من أفكاري أن أضم الشحات".