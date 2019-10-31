بطولة الفجيرة للترايثلون تختار عناصر المنتخب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون عن تعاونها مع اللجنة المنظمة لبطولة ترايثلون الفجيرة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتنطلق في 23 من نوفمبر المقبل بالفجيرة، وذلك لاختيار لاعبي منتخب الإمارات للترايثلون، وفريق الناشئين، من خلال متابعة مستويات ونتائج اللاعبين المواطنين من مجموعة مؤهلة من المدربين والفنيين ومن ثم اختيار أفضل العناصر لتمثيل الدولة في رياضة الترايثلون، وذلك من أجل تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها البحرين في الرابع من ديسمبر القادم.

وتدعو الجمعية جميع المواطنين من ممارسي رياضة الترايثلون للمشاركة من خلال تسجيلهم في سباق الفجيرة القادم، للحصول على فرصة الدخول في المنتخب، وأكد أحمد الحاج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، أن الجمعية تعمل جاهدة لدعم مشاركة المواطنين في هذه الرياضة من خلال تقديم الدعم الفني للجهات المنظمة لسباقات الترايثلون.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بالشكر والتقدير لجمعية الإمارات للترايثلون وذلك لدورها الكبير في نشر اللعبة في الدولة والارتقاء بها.وقال محسن آل علي مدير بطولة الفجيرة للترايثلون ولاعب منتخب الإمارات للترايثلون إن تنظيم المسابقات المحلية من شأنه نشر رياضة الترايثلون في الدولة خصوصاً بين الشباب، وأعرب عن شكره وتقديره على التعاون البناء والدعم الفني واللوجستي الذي قدمته الجمعية.