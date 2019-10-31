تابع يلا Match أهلي جدة ⏰ الاتحاد مباراة الأهلي السعودي فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة...

يلا – Match أهلي جدة ⏰ الاتحاد مباريات الاسبوع التاسع بالدوري Match الاهلي – موعدنا مع مباراة قوية بين الأهلى والاتحاد – موعد مباراة الاهلي السعودي أمام الاتحاد فى الأسبوع التاسع من الدورى السعودى للمحترفين 2019-2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع التاسع فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والاتحاد ، وتقام المباراة يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الاتحاد فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاهلي السعودي × الاتحاد

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وفي الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين،حقق أهلي جدة فوزًا وتقدم على فريق الاتفاق، ثم هزم في الجولة الثالثة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وفي رابع مباريات الأهلي أمام الفتح فاز الأهلي بثنائية نظيفة أمام الفتح.

مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي 2019-2020

الاتحاد يخوض مباراته القادمة ضد الاهلى في إطار الجولة التاسعة بالدوري السعودي للمحترفين ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

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موعد لقاء الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والاتحاد في تاسع لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلي والاتحاد فى الاسبوع التاسع من الدورى السعودى للمحترفين الخميس 31 أكتوبر 2019، وتنطلق المباراة الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 18:50 بتوقيت القاهرة

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.