Match الملكي

الأولى الأهلي – العدالة الخميس 22 أغسطس 2019،
21 ذو الحجة 1440،
20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الثانية الاتفاق – الأهلي السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة استاد الأمير محمد بن فهد الثالثة الأهلي – الوحدة السبت 14 سبتمبر 2019،
15 محرم 1441،
20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 19:35 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الرابعة الفتح – الأهلي السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441،
الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الخامسة الأهلي – النصر الجمعة 27 سبتمبر 2019،
28 محرم 1441،
20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية السادسة الفيحاء – الأهلي السبت 5 أكتوبر 2019،
6 صفر 1441،
18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب المجمعة الرياضية السابعة الأهلي – التعاون الجمعة 18 أكتوبر 2019،
19 صفر 1441،
20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الثامنة الحزم – الأهلي السبت 26 أكتوبر 2019،
27 صفر 1441،
18:10 بتوقيت مكة المكرمة، 17:10 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب نادي الحزم التاسعة الأهلي – الاتحاد الخميس 31 أكتوبر 2019،
3 ربيع الأول 1441،
19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 18:50 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية العاشرة الأهلي – الفيصلي السبت 23 نوفمبر 2019،
26 ربيع الأول 1441،
19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الحادية عشر الهلال – الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
19:35 بتوقيت مكة المكرمة، 18:35 بتوقيت القاهرة استاد جامعة الملك سعود الثانية عشر الأهلي – ضمك الجمعة 6 ديسمبر 2019،
9 ربيع الآخر 1441،
19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الثالثة عشر الشباب – الأهلي الجمعة 13 ديسمبر 2019،
16 ربيع الآخر 1441،
17:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت القاهرة استاد الملك فهد الدولي الرابعة عشر الأهلي – أبها الخميس 19 ديسمبر 2019،
22 ربيع الأخر 1441،
19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الخامس عشر الرائد – الأهلي الجمعة 27 ديسمبر 2019،
1 جمادي الأول 1441،
15:20 بتوقيت مكة المكرمة، 14:20 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز
21 ذو الحجة 1440،
20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الثانية الاتفاق – الأهلي السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة استاد الأمير محمد بن فهد الثالثة الأهلي – الوحدة السبت 14 سبتمبر 2019،
15 محرم 1441،
20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 19:35 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الرابعة الفتح – الأهلي السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441،
الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الخامسة الأهلي – النصر الجمعة 27 سبتمبر 2019،
28 محرم 1441،
20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية السادسة الفيحاء – الأهلي السبت 5 أكتوبر 2019،
6 صفر 1441،
18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب المجمعة الرياضية السابعة الأهلي – التعاون الجمعة 18 أكتوبر 2019،
19 صفر 1441،
20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الثامنة الحزم – الأهلي السبت 26 أكتوبر 2019،
27 صفر 1441،
18:10 بتوقيت مكة المكرمة، 17:10 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب نادي الحزم التاسعة الأهلي – الاتحاد الخميس 31 أكتوبر 2019،
3 ربيع الأول 1441،
19:50 بتوقيت مكة المكرمة، 18:50 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية العاشرة الأهلي – الفيصلي السبت 23 نوفمبر 2019،
26 ربيع الأول 1441،
19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الحادية عشر الهلال – الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
19:35 بتوقيت مكة المكرمة، 18:35 بتوقيت القاهرة استاد جامعة الملك سعود الثانية عشر الأهلي – ضمك الجمعة 6 ديسمبر 2019،
9 ربيع الآخر 1441،
19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الثالثة عشر الشباب – الأهلي الجمعة 13 ديسمبر 2019،
16 ربيع الآخر 1441،
17:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت القاهرة استاد الملك فهد الدولي الرابعة عشر الأهلي – أبها الخميس 19 ديسمبر 2019،
22 ربيع الأخر 1441،
19:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله الرياضية الخامس عشر الرائد – الأهلي الجمعة 27 ديسمبر 2019،
1 جمادي الأول 1441،
15:20 بتوقيت مكة المكرمة، 14:20 بتوقيت القاهرة من خلال ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز