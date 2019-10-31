شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يواجه أبو قير والرجاء يستدرج البلدية فى الجولة الثانية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى تضم أندية بحرى والإسكندرية، والتى تضم عدد كبير من الأندية الشعبية وتحظى باهتمام بالغ نظرا لقوة المنافسة بين أكثر من 8 فرق فى تلك المجموعة تسعى للصعود لدورى الأضواء .

فعلى ستاد المنصورة يستضيف أبناء المنصورة بقيادة رضا العيسوى نظيره أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح فى مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الأرض نظرا لقوة المنافس الذى قام بتدعيم صفوفه بالشكل اللائق وأصبح يهدد كافة فرق المجموعة .

يدخل المنصورة اللقاء وفى جعبته نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام الحمام فى الأسبوع الأول سلبيا ، بينما تعادل أبو قير للأسمدة على ملعبه إيجابيا بهدف لمثله أمام الرجاء المطروحى الذى يواجه على ملعبه نظيره بلدية المحلة فى قمة المجموعة فى ظل قوة الفريقين ورغبتهما فى الصعود .

يقود الرجاء هانى العقبى الذى نجح فى خطف نقطة غالية فى الجولة الأولى من أبوقير ، بينما يقود البلدية كرم جابر الذى فقد نقطتين فى الجولة الأولى على ملعبه بالتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام دمنهور وهو ما أدى لوجود حالة من القلق داخل مجلس الإدارة على مستقبل الفريق خاصة وأنهم قاموا بتدعيم الصفوف بشكل جيد وتعاقدوا مع أكثر من 15 لاعبا دفعة واحدة لتحقيق حلم الصعود

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وعلى ستاد دمنهور يستضيف أبناء البحيرة بقيادة أحمد سارى فريق بيلا الذى يقوده ياسر رضوان الغارق فى بحر الأزمات والمستحقات المالية التى أدت لتهديد المدير الفنى بتقديم استقالته أكثر من مرة وامتناع اللاعبين عن النزول للتدريبات أيضا .

ورغم ازمة المستحقات المالية التى طالت الناديين فقد نجح دمنهور فى خطف نقطة غالية من بلدية المحلة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، فى الوقت الذى فرض فيه بيلا التعادل السلبى أمام فاركو فى الأسبوغ الأول .

وعلى ستاد حرس الحدود يواجه فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور نظيره الأوليمبى الذى يقوده أحمد الكأس فى لقاء متكافئ يبحث فيه الأخير عن العودة مرة أخرى للمنافسة بعد الخسارة المفاجئة فى الجولة الأولى على ملعبه أمام دكرنس بهدف مقابل للاشئ .

وفى لقاء الصاعدين الجدد يستضيف دكرنس بقيادة أيمن الجمل والمنتشى من الفوز فى اللقاء الأول فريق مالية كفر الزيات الذى استطاع خطف نقطة التعادل أمام غزل المحلة صاحب التاريخ الكبير ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة غزل المحلة بقيادة خالد عيد مع الحمام الذى يقوده أحمد فكرى الصغير فى لقاء حاسم لأصحاب الأرض الباحثين عن الفوز للعودة من جديد لدائرة الضوء وعدم الإبتعاد اكثر واكثر عن المنافسة على الصعود .