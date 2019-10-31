شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات و النقاز.. نجم الأهلى: لاعب الزمالك لم يتوقع المرور بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ، أنه المراوغة الشهيرة التي قام بها مع حمدي النقاز لاعب الزمالك في مباراة القمة بكأس السوبر المصري ، أعتاد عليها ودائماً ما يرواغ المدافعين بنفس الطريقة منذ ان كان لاعباً في صفوف الناشئين.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز علي الزمالك في مباراة القمة بثلاث أهداف مقابل هدف ، وأحرز حسين الشحات هدف للمارد الأحمر .

وقال الشحات في تصريحات لقناة الأهلي "تلقيت التمريرة واتجهت إلى النقاز ولكنه لم يتوقع أن ألعب الكرة بهذه الطريقة، أعتقد أنه ظن أنني سأراوغ على الأرض من جواره مباشرة".

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