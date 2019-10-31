شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات و النقاز.. نجم الأهلى: لاعب الزمالك لم يتوقع المرور بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ، أنه المراوغة الشهيرة التي قام بها مع حمدي النقاز لاعب الزمالك في مباراة القمة بكأس السوبر المصري ، أعتاد عليها ودائماً ما يرواغ المدافعين بنفس الطريقة منذ ان كان لاعباً في صفوف الناشئين.
وقال الشحات في تصريحات لقناة الأهلي "تلقيت التمريرة واتجهت إلى النقاز ولكنه لم يتوقع أن ألعب الكرة بهذه الطريقة، أعتقد أنه ظن أنني سأراوغ على الأرض من جواره مباشرة".
وكشف حسين الشحات ، عن دور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في انضمامه للمارد الأحمر، قائلاً " الخطيب تحدث معي مرتين، الأولى كانت قبل بطولة كأس العالم للأندية بشهر، وأخبرته بأنني موافق".
وتابع حسين الشحات ، "تنازلت عن مقابل مادي كبير لتحقيق حلمي بالانضمام للأهلي وقيمة انتقالي للمارد الأحمر وصلت إلى 5 مليون دولار".
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