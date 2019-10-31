شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع سموحة والزمالك يواجه دجلة في منافسات دوري 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها مواجهة الأهلي وسموحة ومباراة الزمالك مع وادي دجلة.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وكان أبرزها فوز الأهلي على إنبي بنتيجة 6/1، وفوز الزمالك على طنطا بهدفين نظيفين.

وجاءت منافسات الجولة الثامنة كالتالي:

الأهلي x سموحة

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بيراميدز x إنبي

طنطا x الجونة

وادي دجلة x الزمالك

المقاولون x حرس الحدود

الانتاج الحربي x الاسماعيلي

فيما حصل مصر المقاصة على راحة من منافسات هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الساعة الثالثة عصرا.