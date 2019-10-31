شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع سموحة والزمالك يواجه دجلة في منافسات دوري 2004 والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الجولة الماضية قد شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وكان أبرزها فوز الأهلي على إنبي بنتيجة 6/1، وفوز الزمالك على طنطا بهدفين نظيفين.
وجاءت منافسات الجولة الثامنة كالتالي:
الأهلي x سموحة
بيراميدز x إنبي
طنطا x الجونة
وادي دجلة x الزمالك
المقاولون x حرس الحدود
الانتاج الحربي x الاسماعيلي
فيما حصل مصر المقاصة على راحة من منافسات هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الساعة الثالثة عصرا.
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