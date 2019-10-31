الأهلى الأول والزمالك فى المركز الثامن بعد الجولة التاسعة بدورى 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع النادى الأهلى على قمة جدول دورى الجمهورية مواليد 99 بعد انتهاء الجولة التاسعة، وحل بيراميدز فى المركز الثانى، بينما جاء الزمالك فى المركز الثامن. وأسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة من أبرزها فوز الأهلى على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخسارة الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين مقالدبل هدف.

الجدول وجاءت نتائج الجولة كالتالي: وجاءت نتائج الجولة كالتالي: فوز الأهلي على وادي دجلة 3-2 فوز طلائع الجيش على الزمالك 2-1 فوز بيراميدز على الاتحاد 3-2 فوز الإسماعيلي على طنطا 2-1 Advertisements فوز أسوان على إف سي مصر 2-1 فوز حرس الحدود على المصري 1-0 فوز الإنتاج الحربي على مصر المقاصة 4-0 تعادل المقاولون العرب مع الجونة 2-2 تعادل إنبي مع سموحة 1-1

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