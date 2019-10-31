شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: عملت فى سنترال بـ300 جنيه وقدمت فى اختبارات الأهلى إرضاءً لوالدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن زوج والدته كان السبب فى لعبه لكرة القدم، كما أنه بدأ اللعب وعمره 4 سنوات بأكاديمية نادى مدينة نصر، ورحل منها، وعمره 18 سنة.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلى: أكبر مكافأة حصلت عليها في الناشئين 15 جنيها ومنحتها لوالدتي، وبعد رحيلي عن نادي مدينة نصر لعبت في صفوف الشرقية للدخان لمدة موسمين ونصف".

وتابع، قدمت في اختبارات الأهلي أكثر من مرة إرضاءً لوالدتى ونجحت، ولكني كنت لا أذهب فى الاختبار الأخير بسبب قيدي فى نادى مدينة نصر ورفضوا رحيلي ".

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وأضاف:"كنت أعمل حينها في سنترال بجوار المنزل، مقابل 300 جنيه شهريا، وتحدث معي مسئولو نادى الشرقية للدخان، وأخطرونى بأنهم قاموا بإرسال عرض رسمي لنادى مدينة نصر". وتابع: "نادي مدينة نصر رفض رحيلي، ووقعت لنادي الشرقية 5 سنوات مقابل 20 ألف جنيه فى الموسم".

وأضاف حسين الشحات أن الراحل حسام وصفي لاعب الزمالك السابق كان يشجعه ويحفزه أثناء تواجده بنادي مدينة نصر.