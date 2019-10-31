شكرا لقرائتكم خبر عن نادى العبور يضم مساك الإسماعيلى مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مجلس إدارة نادى العبور، على خدمات اللاعب يوسف طارق عبد المنعم مدافع فريق 2002 بالإسماعيلى. ويجيد اللاعب الأداء فى أكثر من مركز سواء فى قلب الدفاع أو محور الإرتكاز، ونال إعجاب الجهاز الفنى لنادى العبور ليتم الحصول على توقيع اللاعب بشكل رسمى. يذكر أن اللاعب يوسف طارق عبد المنعم سبق له الإنضمام لمنتخب الشباب مواليد 2001 الذى يستعد لبطولة أمم افريقيا المقبلة للشباب.

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