كريستيانو رونالدو يفاجئ لاعبات منتخب البرتغال بهدايا خاصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة لمنتخب بلاده للسيدات تحت 17 عاما، الذي يستعد للجولة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، التي ستقام في السويد.

ماريا نيغراو، قائدة منتخب البرتغال، تلقت الرسالة التحفيزية وقرأتها على جميع اللاعبات اللاتي انبهرن بها.

رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أهدى لاعبات منتخب بلاده أحذية موقعة باسمه لتحفيزهن على الفوز.

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منتخب البرتغال تحت 17 سنة للسيدات، يسعى للتأهل إلى كأس العالم المقبلة أيضا، التي ستقام في الهند نهاية العام القادم.

كريستيانو رونالدو، كان قد صرح مؤخرا بأنه كان سيكون أحمقا إذا فشل في التعلم من لاعبين بقيمة بول سكولز وريان جيجز خلال فترة لعبه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يشار إلى أن طريستيانو رونالدو صنع اسمه بين جنبات “الأولد ترافورد” بعد انضمامه لـ”الشياطين الحمر” قادماً من ناديه البرتغالي سبورتنج لشبونة عام 2003 وكان عمره حينها 18 عاما، وسجل 118 هدفا في ستة مواسم مع اليونايتد.