شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكتسح ليجانيس بخماسية نظيفة في الليجا والان مع التفاصيل
فاز نادي ريال مدريد على نظيره ليجانيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز.
تقدم ريال مدريد مبكرًا في الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة عبر رودريجو جوس، وبعدها بدقيقة واحدة أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني للفريق الملكي.
ثم استطاع سيرجيو راموس من تسجيل هدف الريال الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 24، وأضاف كريم بنزيما الهدف الرابع للريال في الدقيقة 68 من ركلة جزاء أيضًا.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع نجح الصربي لوكا يوفيتش من تسجيل هدف الريال الخامس، من رأسية رائعة.
وبهدة النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 21، يحتل بها المركز الثاني، بينما يبقى ليجانيس في المركز الأخير بخمس نقاط.
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