شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يُغطي حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أفرد موقع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية على الشبكة العنكبوتية مساحة كبيرة عن الحفل الضخم الذي نظمه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وكرم فيه أعضاءه المميزين في جائزة التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م في نسخته الأولى، بعد إقرار الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة.

وتحدث الموقع عن الجائزة والمبادرة الأولى التي أطلقها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن الجوائز والفروع السبعة للجوائز وشارك فيها 543 مشاركا، وتم اختيار 68 مشاركة، وهي المقال الصحفي الذي فاز فيه محمد العمري، والصورة الصحفية الذي فاز فيها علي خمج، والتقرير التلفزيوني الذي فاز به علي شراية، والحوار الصحفي الذي فاز فيه عبدالرحمن مشبب، والتحقيق الصحفي الذي فاز فيه محمد العيدروس، والإعلامي الأولمبي الذي فاز فيه كل من أمل السعيد وعبدالله الغزال وحسام النصر، وأخيراً الإعلامي الواعد الذي فاز فيه كل من عساف الخليفي وفارس الفزي وعمر العقيل.

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كما تم التطرق إلى إعلان رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الدكتور رجاءالله السلمي، تأسيس "صندوق الصحفيين الرياضيين" الذي يهدف إلى تقديم الدعم للصحفيين الرياضيين وأسرهم وضرورياتهم ، وأن تتولى لجنة تنظيمه، وسيتم الإعلان عن الهدف والمجموعة المستهدفة والمزيد من المعلومات في الاجتماع القادم للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وكذلك تحدث عن دعم رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لصندوق الصحفيين الرياضيين بمبلغ نصف مليون ريال.

وأشاد الموقع بخطوات الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي التشجيعية والتحفيزية لوسائل الإعلام المختلفة ومنسوبيها نحو المنافسة وتطويرهم نحو صناعة مواد ومحتوى إعلامي مميز.