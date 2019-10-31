الزوري وجاليرمي يدعمان الفرسان أمام الرائد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) منح الجهاز الطبي للوحدة الضوء الأخضر للمدير الفني دانيال كارينيو لمشاركة الثنائي عبدالله الزوري والبرازيلي جاليرمي في مواجهة الرائد غدا (الجمعة) في القصيم ضمن دوري كأس ولي العهد منح الجهاز الطبي للوحدة الضوء الأخضر للمدير الفني دانيال كارينيو لمشاركة الثنائي عبدالله الزوري والبرازيلي جاليرمي في مواجهة الرائد غدا (الجمعة) في القصيم ضمن دوري كأس ولي العهد محمد بن سلمان وشهدت المناورة التحضيرية للمواجهة مشاركة المدافع حسان تمبكتي كقلب دفاع بجوار البرازيلي شافيز، عوضا عن المدافع بوتيا الموقوف بتراكم الكروت، في وقت حث كارينيو اللاعبين على تصحيح أخطاء مواجهة الشباب، والعودة بنقاط المباراة، واستعادة الثقة بالنفس، والمنافسة على المراكز الأمامية، فيما يعتزم مدرج «وحداوي» توفير عدة حافلات لنقل الجماهير صباح غد إلى القصيم، دعما للاعبين.



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