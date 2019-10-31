شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: هدفنا.. 25 ملياراً من إجمالي الناتج المحلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) كشف رئيس هيئة كشف رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، عن هدف محوري في مجال الاستثمار الرياضي من خلال الوصول إلى 25 مليار ريال من إجمالي الناتج الوطني وتوفير 130 ألف وظيفة بحلول 2030. وأضاف خلال الجلسة الحوارية حول الاستثمار الرياضي ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار: «يعد الاستثمار في القطاع الرياضي استثمارا في المستقبل، وذلك لأن 70% من المجتمع السعودي من الشباب دون 35 عاما، وأكثر من نصف المجتمع يتابع المحتوى الرياضي في مختلف المنصات، كما أن قطاع الرياضات الإلكترونية نافذة جديدة ومهمة للاستثمار، كون المملكة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة».



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