شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز جاهز للفتح.. وكاريلو يغيب دولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

وصلت البعثة الهلالية إلى المنطقة الشرقية أمس، استعدادا لملاقاة الفتح مساء اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت صالة المطار جماهير غفيرة استقبلت الفريق، وطالبتهم بنسيان النتائج السابقة والعمل بشكل جدي في الأيام القادمة من أجل تحقيق كأس آسيا.

على صعيد آخر شارك اللاعب الهلالي الفرنسي بافيتيمبي غوميز مساء أمس في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق السابقة أمام النصر، حيث أصبح اللاعب جاهزاً للقاء الفتح مساء اليوم، ومشاركته بيد المدرب.

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من جانبه ‏استبعد مدرب منتخب البيرو لاعب الهلال أندريه كاريلو من قائمة منتخب بلاده في معسكره الذي يتخلل الفترة بين ذهاب وإياب نهائي آسيا، استجابة لطلب نادي الهلال في وقتٍ سابق إلى إدارة منتخب البيرو من أجل عدم إرهاق اللاعب.

في شأنٍ آخر، اقترب اللاعب محمد كنو من إنهاء برنامجه التأهيلي، ومن المحتمل أن يكون جاهزاً لمباراة الذهاب أمام أوراوا الياباني في نهائي آسيا السبت ما بعد القادم.

من جهة أخرى، انضم مهاجم فريق أوراوا الياباني يوكي موتو، لقائمة اللاعبين الغائبين عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب لاعب خط الارتكاز تاكويا الذي سيغيب لمدة شهر، وأيضاً الحارس الأساسي بسبب تراكم البطاقات.

وتعرض موتو لخلع في كتفه الأيمن ويحتاج لعملية جراحية سيغيب على إثرها 4 أشهر قادمة عن الفريق، حيث أكدت التقارير الطبية التي خضع لها غيابه عن المباراة النهائية التي ستلعب ذهاباً وإياباً في نوفمبر القادم.