شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي العروس.. غصة في «حلق» الجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يترقب عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الخميس) واحدة من مواجهات العيار الثقيل، والتي ستجمع الأهلي بنظيره الاتحاد في ديربي جدة عند الساعة 7:50 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، وله 13 هدفاً وعليه 7 أهداف، وتعرض الفريق في الجولة الماضية لخسارة أمام الحزم بهدف لهدفين في بداية غير مبشرة للمدرب السويسري جروس الذي استعان به الأهلي مجدداً لإعادة البطولات لعرينه، ويسعى الفريق الأهلاوي من خلال لقاء الليلة لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري.

فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد أن عاد لدوامة الهزائم ولمراكز المؤخرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و5 هزائم، وأحرز هجومه 12 هدفاً وولج مرماه 13 هدفاً، ويسعى الفريق للنهوض من كبوته من خلال الفوز على غريمه الأهلي والهروب من مراكز المؤخرة، ويعمل مدرب الفريق محمد العبدلي جاهداً للوصول للتشكيلة المناسبة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

ويقف التاريخ بجوار الأهلي الذي لم يخسر من الاتحاد منذ 7 سنوات، إذ التقى الفريقان 14 مرة تمكن الأهلي من الفوز في 7 لقاءات وتعادلا مثلها، ويسعى الأهلي لمواصلة تفوقه على الاتحاد، فيما يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز وكسر صيام الأعوام السبعة.

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وفي الأحساء يضع الفتح وضيفه الهلال، النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويتطلع الهلال المتصدر برصيد 19 نقطة إلى تجاوز خسارته الأولى في الدوري أمام غريمه التقليدي النصر، والعودة بقوة لسكة الانتصارات للمحافظة على الصدارة ومن ثم التفرغ لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويعتبر الهلال هو الطرف الأفضل فنياً وتاريخياً وسيكون مرشحاً للفوز ما لم يكن للفتح رأي آخر، وفي الجانب الآخر، يسعى الفتح الخامس عشر برصيد 4 نقاط إلى الخروج من أزمته الراهنة التي قد تعصف به ما لم تتحسن نتائجه في قادم المباريات. فالفريق وبعد 5 هزائم وتعادل وضعته في المركز الأخير، وأطاحت بمدربه التونسي فتحي الجبال، حقق في الجولة السابعة فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد البلجيكي يانيك فيريرا على حساب جاره العدالة، ولكنه عاد مجدداً لدوامة الهزائم وخسر مباراته الأخيرة أمام الفيحاء.

ويتطلع الفيحاء الثاني عشر برصيد 10 نقاط إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً عندما يستضيف الاتفاق العاشر بنفس الرصيد 10 نقاط.

وفي بقية المباريات يلعب الجمعة، الفيصلي مع ضمك، والرائد مع الوحدة، فيما يلعب السبت العدالة مع الحزم، والتعاون مع الشباب والنصر مع أبها.