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جروس لا يخسر الديربي في الدوري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سيشهد الديربي مساء اليوم عودة المدرب السويسري كريستيان جروس مجدداً إلى الديربي، إذ سبق للأهلي أن خاض القمة تحت قيادة السويسري جروس 7 مرات سابقة على مستوى كافة المسابقات، كسب منها 4 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر لقاءً وحيداً كان بنتيجة 2/‏‏3 في كأس ولي العهد.فيما شهدت مسابقة الدوري وجود السويسري جروس في الديربي 5 مرات، ولم يخسر أي منها، إذ كسب 3 لقاءات وتعادل في لقاءين.

ويسعى جروس تحقيق فوزه الأول بعد الخسارة غير منتظرة أمام الحزم واللحاق بركب أندية المقدمة لا سيما وأن أي تعثر قادم قد يعصف بأحلامه في المنافسة على اللقب .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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