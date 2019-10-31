شكرا لقرائتكم خبر عن جروس لا يخسر الديربي في الدوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)سيشهد الديربي مساء اليوم عودة المدرب السويسري كريستيان جروس مجدداً إلى الديربي، إذ سبق للأهلي أن خاض القمة تحت قيادة السويسري جروس 7 مرات سابقة على مستوى كافة المسابقات، كسب منها 4 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر لقاءً وحيداً كان بنتيجة 2/3 في كأس ولي العهد.فيما شهدت مسابقة الدوري وجود السويسري جروس في الديربي 5 مرات، ولم يخسر أي منها، إذ كسب 3 لقاءات وتعادل في لقاءين.
ويسعى جروس تحقيق فوزه الأول بعد الخسارة غير منتظرة أمام الحزم واللحاق بركب أندية المقدمة لا سيما وأن أي تعثر قادم قد يعصف بأحلامه في المنافسة على اللقب .
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