العبدلي يكلف رومارينهو وفيكيو بمهمات سرية

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) كلف مدرب الاتحاد الوطني محمد العبدلي الثنائي البرازيلي رومارينهو، والأرجنتيني فيكيو بمهمات سرية في مباراة الديربي الليلة، إذ يعول العبدلي كثيراً على اللاعبين اللاتينيين، في المساهمة مع زملائهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ويعتبر المحترفان رومارينهو وفيكيو أحد أهم العناصر الأجنبية في الفريق الاتحادي منذ بداية الموسم الحالي. ونجح الثنائي اللاتيني في تسجيل 9 أهداف لصالح العميد في الجولات الثماني الماضية، إذ يملك رومارينهو 6 أهداف، وفيكيو 3 أهداف، ويطمح اللاعبان لزيادة غلتهما التهديفية.

كلف مدرب الاتحاد الوطني محمد العبدلي الثنائي البرازيلي رومارينهو، والأرجنتيني فيكيو بمهمات سرية في مباراة الديربي الليلة، إذ يعول العبدلي كثيراً على اللاعبين اللاتينيين، في المساهمة مع زملائهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ويعتبر المحترفان رومارينهو وفيكيو أحد أهم العناصر الأجنبية في الفريق الاتحادي منذ بداية الموسم الحالي. ونجح الثنائي اللاتيني في تسجيل 9 أهداف لصالح العميد في الجولات الثماني الماضية، إذ يملك رومارينهو 6 أهداف، وفيكيو 3 أهداف، ويطمح اللاعبان لزيادة غلتهما التهديفية.

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