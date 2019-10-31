شكرا لقرائتكم خبر عن السطوة للأهلي في الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مسرحاً لمواجهة ديربي العروس الذي يستضيف فيه الأهلي جاره الاتحاد في قمة مباريات الجولة الـ9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يعد اللقاء فرصة للفريقين لاستعادة توازنهما ومصالحة أنصارهما في ظل تذبذب النتائج وتراجع مستوياتهما في المباريات السابقة. فرض الأهلي سطوته على جاره الاتحاد في آخر 22 مباراة دورية، إذ فاز في 9 مواجهات وخسر 6، وتعادل الفريقان 7 مباريات. وتحمل مباراة اليوم الرقم 89 في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في الدوري بمختلف مسمياته. الاتحاد والأهلي 22 مباراة في دوري المحترفين:



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