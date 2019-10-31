تراجع الأهلي والاتحاد يُهدد بأقـــل حضور جماهيري في تاريخ الديربي!

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تواصل الإقبال الضعيف على تذاكر مباراة الديربي التي ستجمع الأهلي والاتحاد مساء اليوم في قمة الجولة الـ9 من دوري كأس الأمير تواصل الإقبال الضعيف على تذاكر مباراة الديربي التي ستجمع الأهلي والاتحاد مساء اليوم في قمة الجولة الـ9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم تتجاوز التذاكر المباعة عبر منصة «مكاني» الإلكترونية 15 ألف تذكرة، وهو رقم يعتبر ضعيفا جداً، ويشير إلى إمكانية تسجيل الديربي مساء الليلة أقل عدد حضور تشهده قمة الأهلي والاتحاد منذ الديربي الأول الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ديسمبر 2014. ويعود الإقبال الضعيف على التذاكر إلى أن الديربي يأتي في وقت صعب جداً على قطبي جدة، اللذين يعيشان مرحلة تراجع كبير في المستوى والنتائج، كان آخرها خسارة الأهلي من الحزم وخسارة الاتحاد من أبها ضمن الجولة الماضية من الدوري.



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