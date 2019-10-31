شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل رئيس إدارة نادي الروضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي أمس (الأربعاء) بمكتبه بديون الإمارة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء عبداللطيف بن أحمد العرادي، ورئيس نادي الروضة خالد بن إبراهيم الخنيفر، وأعضاء مجلس إدارته؛ بمناسبة صعودهم إلى مصاف دوري الدرجة الثانية وتحقيق كرة اليد البقاء في الدوري الممتاز، وبارك لرئيس وأعضاء النادي على ما تحقق من إنجازات.

من جانبه، هنأ الأمير بدر بن محمد بن جلوي الجميع بتحقيق الصعود، مبيناً دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في جميع البطولات. وبدوره قدم الخنيفر شكره لمحافظ الأحساء على استقباله لمنسوبي النادي وعلى توجيهاته السديدة، التي ستكون بإذن الله دافعاً لتحقيق المزيد من البطولات.