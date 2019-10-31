«رسالة» تُهدد مُقيِّمي الحكام والمراقبين بالإبعاد!

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) طلب رئيس لجنة حكام كرة القدم الإسباني فرناندو تريساكور من المقيّمين والمحاضرين ومدربي الحكام الاستعداد لإجراء اختبارات في القانون واللقطات بشكل مكثف وعلى ضوء ذلك سيتم تصنيفهم، وحدد منتصف شهر نوفمبر القادم موعداً لذلك، إذ يعد رئيس اللجنة خطة للتطوير وقياس المستوى، وسيكون التصنيف مبنياً على الاختبارات والأداء العملي، وسينطبق القرار على جميع الحكام سواءً الدوليون أو غير الدوليين. وتضمنت الرسالة مطالبة المقيّمين والحكام بضرورة مراجعة القانون بشكل دقيق، كما تم اشتراط استمرارهم في تجاوز اختبارات اللغة الإنجيلزية واختبارات الحاسب الآلي، وينتظر أن يتم استبعاد عدد كبير من المقيّمين والمحاضرين لعدم تجاوزهم الاشتراطات اللازمة. طلب رئيس لجنة حكام كرة القدم الإسباني فرناندو تريساكور من المقيّمين والمحاضرين ومدربي الحكام الاستعداد لإجراء اختبارات في القانون واللقطات بشكل مكثف وعلى ضوء ذلك سيتم تصنيفهم، وحدد منتصف شهر نوفمبر القادم موعداً لذلك، إذ يعد رئيس اللجنة خطة للتطوير وقياس المستوى، وسيكون التصنيف مبنياً على الاختبارات والأداء العملي، وسينطبق القرار على جميع الحكام سواءً الدوليون أو غير الدوليين. وتضمنت الرسالة مطالبة المقيّمين والحكام بضرورة مراجعة القانون بشكل دقيق، كما تم اشتراط استمرارهم في تجاوز اختبارات اللغة الإنجيلزية واختبارات الحاسب الآلي، وينتظر أن يتم استبعاد عدد كبير من المقيّمين والمحاضرين لعدم تجاوزهم الاشتراطات اللازمة. فيما تقرر أن تشتمل الخطوة التالية إضافة المحاضرين ومدربي اللياقة إلى الاشتراطات اللازم توافرها ليتم تصنيفهم.



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