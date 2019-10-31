شكرا لقرائتكم خبر عن عين «النواخذة» على العطوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يعيش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي فترة عصيبة، في ظل اضطراب نتائج الفريق الاتفاقي خلال الجولات الماضية من الدوري. وعلى الرغم من فوز فريق الاتفاق في الجولة الماضية على العدالة 1-0، إلا أن الجماهير الاتفاقية لم يرضها المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة، وستكون مباراة الفريق أمام الفيحاء مساء اليوم (الخميس) اختبارا حقيقيا للمدرب العطوي وللاعبي فارس الدهناء.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد واجهت العديد من الضغوطات خلال الأيام الماضية، بعد موجة الخسائر المتتالية التي لحقت بالفريق الأول لكرة القدم، التي كان آخرها الخسارة من فريق الشباب في الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

وبدأ فريق الاتفاق مشواره في الدوري بشكل جيد نوعا ما، إذ فاز على الوحدة 2-0، ثم خسر أمام الأهلي 1-2، وكسب الحزم بسداسية نظيفة، لكن الفريق خيب آمال جماهيره في الجولات الـ4 الأخيرة بعد سلسلة من الخسائر المتتالية، لكن الفريق استطاع العودة مجددا لسكة الانتصارات في الجولة الـ8 بعد تغلبه على نظيره العدالة.

من جهته، أكد مساعد مدرب فريق الاتفاق أحمد المالكي أهمية مباراة فريقه أمام الفيحاء، مشدداً على أن لاعبي فريقه عاقدون العزم على تحقيق الفوز لمواصلة التقدم في سلم الدوري.

وقال المالكي في بداية حديثه: نعي جيداً أهمية المباراة وقوة الفريق المستضيف التي تتطلب الظفر بالنقاط الـ3، وذلك لتعزيز ثقافة الفوز، لاسيما بعد الفوز الذي حققه فريقنا الأسبوع الماضي على العدالة. وأضاف: «لقد استعددنا جيداً خلال أسبوع كامل، ولدينا الثقة الكاملة بلاعبي فريقنا للظهور بصورة قوية وتتويج ذلك بالنقاط الـ3».