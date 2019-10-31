الظفيري: نقاط نجران حافز لنا

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جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) أبدى نائب رئيس الباطن مبارك الظفيري سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فريق نجران بـ3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير

أبدى نائب رئيس الباطن مبارك الظفيري سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فريق نجران بـ3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين. وقال: «الحمد لله على هذا الفوز الثمين، أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على المجهود الكبير الذي بذل في المباراة وتحققت من خلاله النقاط الـ3». وأضاف: «دوري الأولى صعب ويحتاج تركيزا ومواصلة حصد النقاط حتى نتمكن من العودة لدوري المحترفين، الأمر ليس بالسهل ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك». وهنأ الظفيري الجماهير، واعداً ببذل المزيد لإسعادهم خلال الفترة القادمة.

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