السعودية يارا تدخل تصنيف التنس الدولي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حققت يارا الحقباني لاعبة التنس السعودية، إنجازاً جديداً للرياضة النسائية السعودية بفوزها على البريطانية أندرا سوثيرلاند بمجموعتين دون رد (6-2 ، 6-4). في بطولة مدينة عيسى الدولية للتنس ITF للشباب، والتي تستضيفها مملكة البحرين ضمن الطواف العالمي لبطولات التنس التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس. ويعد هذا الانتصار بداية حصول يارا على نقاط التصنيف الدولي ودخول اللعبة السعودية في التصنيف الدولي للعبة التنس للسيدات لأول مرة. كما استطاعت يارا تحقيق الفوز أيضاً بمواجهة الزوجي رفقة زميلتها الروسية ألكساندرا بعد تفوقهما على الصينية ميني والهندية الينا بمجموعتين دون رد لتكسب يارا مزيدا من النقاط في التصنيف الدولي. من جهته قدم عبدالمحسن والد اللاعبة يارا الحقباني، الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة والدعم المتواصل الذي يجده أبناؤها أثناء المشاركة في البطولات الدولية.

حققت يارا الحقباني لاعبة التنس السعودية، إنجازاً جديداً للرياضة النسائية السعودية بفوزها على البريطانية أندرا سوثيرلاند بمجموعتين دون رد (6-2 ، 6-4). في بطولة مدينة عيسى الدولية للتنس ITF للشباب، والتي تستضيفها مملكة البحرين ضمن الطواف العالمي لبطولات التنس التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس. ويعد هذا الانتصار بداية حصول يارا على نقاط التصنيف الدولي ودخول اللعبة السعودية في التصنيف الدولي للعبة التنس للسيدات لأول مرة. كما استطاعت يارا تحقيق الفوز أيضاً بمواجهة الزوجي رفقة زميلتها الروسية ألكساندرا بعد تفوقهما على الصينية ميني والهندية الينا بمجموعتين دون رد لتكسب يارا مزيدا من النقاط في التصنيف الدولي. من جهته قدم عبدالمحسن والد اللاعبة يارا الحقباني، الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة والدعم المتواصل الذي يجده أبناؤها أثناء المشاركة في البطولات الدولية.

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