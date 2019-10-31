شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر ذوي الإعاقة في المونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دخل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة المرحلة الأخيرة من تحضيراته التي تسبق المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 5 ـ 19 نوفمبر القادم، وهي البطولة الرئيسية المؤهلة للألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». ووصلت البعثة

دخل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة المرحلة الأخيرة من تحضيراته التي تسبق المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 5 ـ 19 نوفمبر القادم، وهي البطولة الرئيسية المؤهلة للألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». ووصلت البعثة السعودية إلى دبي لخوض برنامج استعدادي يمثل المرحلة الأخيرة لرفع الجاهزية إلى الحد الأعلى قبل خوض المنافسات.

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