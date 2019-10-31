شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر ذوي الإعاقة في المونديال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)دخل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة المرحلة الأخيرة من تحضيراته التي تسبق المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 5 ـ 19 نوفمبر القادم، وهي البطولة الرئيسية المؤهلة للألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». ووصلت البعثة السعودية إلى دبي لخوض برنامج استعدادي يمثل المرحلة الأخيرة لرفع الجاهزية إلى الحد الأعلى قبل خوض المنافسات.
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