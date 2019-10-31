شكرا لقرائتكم محمد الشناوي: تريزيجيه أخبرني فى معسكر المنتخب عن رغبة ناديه في ضمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر، عن تحدث محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزي معه خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير عن رغبة ناديه الإنجليزي في ضمه .

وقال الشناوي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، "أستون فيلا أقرب الفرق الخارجية اللي كان في مفاوضات معها برغبة من مدربهم بعد ماشافني في كاس الأمم لكن أنا كنت رقم 2 في إختيارهم"

وأضاف الشناوي ، أنه لا يعلم شيء عن عرض مانشستر يونايتيد الإنجليزي ، مؤكداً أنه يحلم بالإحتراف الخارجي خاصة في الدوري الإنجليزي .

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وأوضح حارس مرمي منتخب مصر، أن مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونيخ الإلماني مثله الأعلي عالمياً، مضيفاً أن فريق برشلون الإسباني فريقه المفضل .

وأشار الشناوي ، إلى أنه لم يتهرب اي مباراة سواء مع فريقه او المنتخب الوطني كما يدعي البعض، مؤكداً أنه في موسمه الأول مع الاهلي وهو مصاب، كما لعبت أيضاً مباراة البرتغال الودية وهو يعاني من الاصابة في عضلة السمانة.