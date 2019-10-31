شكرا لقرائتكم حسام عاشور: رينيه فايلر خليفة مانويل جوزيه فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عاشور فى تصريحات تلفزيونية: "بدايات فايلر تذكرني بمانويل جوزيه، مضيفا :" أسعى للحفاظ على مكاني، ومازال عمرى 33 عامًا، ولدي طموحات أريد تحقيقها، وأنتظر الفرصة فى الأهلي وهمسك فيها بإيدي وسنانى".
وتابع: " قرار الإعتزال بيدي أنا، وعندما أشعر بعدم قدرتى على اللعب سأنسحب بهدوء"، مشددا على أنه لا يفكر فى الاعتزال نهائيا فى الوقت الحالى.
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