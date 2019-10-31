شكرا لقرائتكم حسين الشحات: وقعت للأهلى علي بياض قبل انتقالى لصفوف العين الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه وقع للمارد الأحمر علي بياض قبل انتقاله لصفوف العين الإماراتي، مشيراً إلى أن الصفقة فشلت بسبب طلبات فريقه السابق مصر المقاصة .

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي:" جلست مع عصام سراج مدير لجنة التعاقدات وقتها ووقعت على بياض قبل الانضمام للعين الإماراتي ".

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وأضاف الشحات ، أنه كان هناك خلاف في المفاوضات بين الأهلي والمقاصة بسبب المقابل المادي بالإضافة إلي ضم لاعبين من الفريق الأحمر ، موضحاً أنه تلقي عرض من العين الإماراتي وقمت بالاتصال بعصام سراج ولكنه لم يقم بالرد عليه .

وقال الشحات، "تاني يوم تحدث معي عصام سراج، وقالي متقلقش وانا كنت بكلم المسئولين في الأهلي، ولكن المفاوضات توقفت وتم انتقالي للعين".