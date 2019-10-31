شكرا لقرائتكم انطلاق الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها مواجهة الأهلي وسموحة ومباراة الزمالك مع وادي دجلة. وكانت الجولة الماضية قد شهدت أكثر من نتيجة مثيرة وكان أبرزها فوز الأهلي على إنبي بنتيجة 6/1، وفوز الزمالك على طنطا بهدفين نظيفين. وجاءت منافسات الجولة الثامنة كالتالي: الأهلي x سموحة بيراميدز x إنبي Advertisements طنطا x الجونة وادي دجلة x الزمالك المقاولون x حرس الحدود الانتاج الحربي x الاسماعيلي فيما حصل مصر المقاصة على راحة من منافسات هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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