شكرا لقرائتكم محمد الشناوي: رفضت عرض من بيراميدز قيمته 88 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر ، عن رفضه لعرض من نادي بيراميدز قيمته 88 مليون جنيه علي سبيل الإعارة لمدة موسم بعد مشاركته في كأس العالم الأخير بروسيا .

وأضاف الشناوي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت، أنه رفض عرض بيراميدز خلال مكالمة هاتفية مع محمد يوسف مدرب الفريق وقتها ، مؤكداً أنه متمسك باستمراره في القلعة الحمراء .

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وأوضح حارس مرمي منتخب مصر، أنه رفض عرض برتغالي في عام 2016 عندما علم برغبة الاهلي في ضمه ، مؤكداً أنه عودته للقلعة الحمراء مرة أخري كان أسعد يوم في حياته وكان بمثابة رد اعتبار له .

وأشار الشناوي ، إلى أنه منذ خروجه من الاهلي منذ عام 2009 وأنه علي إصرار للعودة مرة أخري وأن يكون الحارس الأول للفريق ، مضيفاً أنه تعلم الكثير من حلمي طولان وفاروق جعفر ومختار مختار خلال وجوده معهم في أندية مختلفة قبل النادي الأهلي.