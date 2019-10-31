شكرا لقرائتكم الاهلي يطير اليوم إلى الأمارات لإقامة معسكر خارجي .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك في المعسكر لاعبي الاهلي الدوليين (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.
وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.
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