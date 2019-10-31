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الاهلي يطير اليوم إلى الأمارات لإقامة معسكر خارجي .. تعرف على التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل يطير فريق الاهلي اليوم،الخميس، إلى الأمارات لإقامة معسكر خارجي يستمر ستة ايام يخوض خلالها المار الأحمر مباراة ودية في إطار استعداداتك الفريق لاستئناف بطولة الدوري المتوقف حالياً لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) ولإرتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

 

ويشارك في المعسكر لاعبي الاهلي الدوليين (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات)  قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.

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وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة أمس للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر.

 

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