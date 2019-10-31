شايفر: سنقطع الإمداد عن مالابا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

كشف الألماني وينفريد شايفر، مدرب بني ياس، عن رغبته في تحسن لاعبي السماوي أكثر في المباريات المقبلة، مشيداً بالدعم الكبير من إدارة النادي ومن الجماهير التي تعاطفت كثيراً مع الفريق الذي تعرض للظلم بعدما ألغى (الفأر) هدفاً يعتبرونه صحيحاً.

وتابع: «نسعى في أن تكون جاهزية لاعبي بني ياس، سلاحاً للتفوق على اتحاد كلباء على ملعبه وهو فريق ظهر بمستوى كبير في آخر مباراة، ولولا طرد حارسه لخرج بنتيجة إيجابية من ملعب الجزيرة، وسيكون علينا لزاماً قطع الإمداد عن التوغولي بينيل مالابا، المهاجم القوي وطويل القامة والذي لعب لسنوات في الدوري الألماني، لأنه دائماً يشكل خطراً هجومياً قوياً، وبالمقابل سنحاول أن نلعب الكرة بشكل سريع إلى هجومي».

بدوره، أكد المهاجم سلطان الشامسي، أنهم استعدوا جيداً لمواجهة اتحاد كلباء على ملعبه، وسيبذلون جهدهم بكل ما استطاعوا حتى يخرجوا بنتيجة إيجابية من المباراة.