ريجيكامب: سنلعب بمعنويات الفوز على الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل أن «الإمبراطور» يبحث عن فوز جديد اليوم على حساب حتا، يضيف من خلاله ثلاث نقاط جديدة، تزيد من ثقته، وترفع معنويات لاعبيه.

وأضاف: «مر الوصل بظروف صعبة خلال الفترة الماضية ومازال في حالة من التعافي لكسب مزيد من الثقة وتحقيق النتائج المرجوة التي تتناسب وإمكانياته».

وأكد ريجيكامب: الوصل كان في حاجة لتحقيق الفوز على الظفرة خلال الجولة الأخيرة، وهو الفوز الأول لنا هذا الموسم، وقد تحقق رغم الضغط وغياب الثقة والغيابات، ولا بديل أمام حتا عن تحقيق فوز ثان يزيد من ثقة الفريق، ونحن سبق لنا الفوز على حتا في كأس الخليج بصعوبة 4 - 3، لذا يجب الحذر منه.

وعن الغيابات قال ريجيكامب «مازال النقص مسيطراً بغياب الحارس محمد البيرق الذي يعاني آلاماً في العضلات، وفرناندو غايبور مازال في حالة استشفاء من إصابته بكسر في إصبع قدمه».

من جانبه، قال أحمد علي مهاجم الوصل إن الفريق مصمم لخوض مباراة جيدة اليوم أمام حتا يختتمها بتحقيق الفوز.