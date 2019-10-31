آنسات النصر يفزن بصدارة بطولة كأس السباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النصر صدارة فئتي 13 و14 سنة، في بطولة كأس الإمارات لسباحة الآنسات، التي جرت في مسبح مجمع حمدان بن محمد الأولمبي، بعد أن حققت سبّاحات العميد النصراوي 9 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و8 برونزيات. ضم الفريق البطل، ليلى الخطيب، وعالية الأحمد، ومريم حرب، وسارة عكاشة، ومها الشحي، ومهرة الشحي.

وأهدت نسرين بن درويش، المشرفة العامة على قطاع الرياضة النسائية الإنجاز إلى مجلس الإدارة.