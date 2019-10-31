ميسي يتحدى الملل باستعراض ساحر في «الكامب نو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الفوز على بلد الوليد 5-1 بتسجيله ثنائية مع تمريرتين حاسمتين في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبكر برشلونة بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثانية عبر مدافعه الدولي الفرنسي كليمان لانغليه بتسديدة «على الطاير» بيسراه من مسافة قريبة صدمت بقدم المدافع الإيطالي فيديريكو باربا فالعارضة قبل أن تعانق الشباك، لكن بلد الوليد أدرك التعادل بعد 13 دقيقة بواسطة مدافعه كيكو (15). وصنع ميسي هدف التقدم لفريقه عندما مرر كرة على طبق من ذهب إلى التشيلي أرتورو فيدال (29)، قبل أن يسجل ميسي بنفسه الثالث من ركلة حرة مباشرة رائعة من خارج المنطقة (34).

وهو الهدف ال50 لميسي في مسيرته الاحترافية من ركلة حرة مباشرة (44 مع برشلونة و6 مع الأرجنتين).

وعزز ميسي تقدم النادي الكاتالوني بالهدف الرابع عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من البديل الكرواتي إيفان راكيتيتش، فهيأها لنفسه على فخذه وسددها بيمناه على يمين الحارس (75) مسجلاً هدفه الرابع في الليغا هذا الموسم، قبل أن يصنع الهدف الخامس للأوروغوياني لويس سواريز عندما مررها له بين المدافعين داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل المرمى (77).

وهو الفوز الخامس توالياً لبرشلونة والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد ريال مدريد، مقابل 20 لغرناطة الذي لعب أمس، وأتلتيكو مدريد الذي تعادل مع ألافيس 1-1. ورغم أن المباراة جاءت من جانب واحد وهو برشلونة، إلا أن ميسي أضفى على اللقاء طابع السحر، من خلال هدفيه وتمريراته ومراوغاته، وطريقة تسجيله للركلة الحرة.

وأشادت الصحف الإسبانية بميسي وعنونت «إيه بي سي»: ميسي ضد الملل، وقالت إن برشلونة فاز على بلد الوليد بفضل مباراة رائعة قدمها اللاعب الأرجنتيني.

وعنونت صحيفة «الموندو»: «الزعيم قد عاد» في إشارة إلى عودة ميسي للتهديف والنجومية المطلقة بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب الإصابة، بينما قالت صحيفة «سبورت» إن «الأسطورة لعب أفضل مباراة له هذا الموسم ضد بلد الوليد، سجل هدفين وصنع مثلهما». وتابع برشلونة صحوته بعد بداية بطيئة في الدوري، وهو حقق بعد انتصاره على بلد الوليد 16 فوزاً متوالياً بملعب «الكامب نو»، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1974.

وانتكس أتلتيكو مدريد مجدداً بسقوطه في فخ التعادل الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

وحرم ألافيس ضيفه أتلتيكو مدريد من الفوز بإرغامه على التعادل 1-1، وكان أتلتيكو في طريقه إلى انتزاع فوز صعب عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي ألفارو موراتا (70) هو الثالث له في آخر ثلاث مباريات. لكن لوكاس بيريز أدرك التعادل بطريقة رائعة (83).

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-1 في دور ال16.

على استاد الاتحاد في مدينة مانشستر الشمالية، واصل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الأخيرتين.

وأجرى غوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على أستون فيلا بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز.

وفرض سيتي واقعيته منذ صافرة البداية (بلغت سيطرته على الكرة في بعض مراحل المباراة نسبة 89 في المئة) على ساوثمبتون، وسجل أهداف سيتي الأرجنتينيين نيكولاس أوتامندي، وسيرخيو أغويرو «هدفين»، ولساوثمبتون جاك ستيفنز.

ونجح ليستر سيتي في العبور إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه بورتون ألبيون 3-1. وأتت أهداف ليستر سيتي عبر النيجيري كيليشي ايهيناشو (7) والبلجيكي يوري تيليمانز (20) وجيمس ماديسون (89)، بينما اكتفى بورتون بهدف الإيرلندي الشمالي ليام بويس في الدقيقة 52.

وحسم إيفرتون، القطب الثاني لمدينة ليفربول، لقاءه مع ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة عبر مايسون هولغايت (72) والبرازيلي ريشارليسون (90+3).

وفي مباراة بين فريقين من الدرجة الثالثة، تأهل كولشستر يونايتد إلى ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على مضيفه كراولي تاون 3-1.

وحسمت ركلات الترجيح نتيجة المباراة بين أوكسفورد يونايتد وسندرلاند من الدرجة الثانية، وذلك لصالح الأول المضيف بنتيجة 4-2 (بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1). وبلغ أوكسفورد ربع نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى منذ 1987-1988.

وفاز إنتر ميلان على بريشيا المتواضع 2-1، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل لإنتر ميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي لوكاكو، ولبريشيا المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه.

فوز سهل ل «سيتي» في الطريق لربع نهائي كأس الرابطة